Filistinli Aktivist Mahmud Halil, Gözaltından Kefaletle Çıktı

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Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, Filistin'e destek gösterilerine öncülük etmesi nedeniyle üç ay ICE gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Halil, adaletin galip geldiğini ancak sürecin uzun sürdüğünü belirtti.

Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) yetkililerince gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil, mart ayından bu yana tutulduğu ICE'nin gözaltı merkezinden çıktı.

Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz'ın, dün hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığına dikkati çekerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmettiği Halil, özgürlüğüne kavuştu.

Mart ayından bu yana tutulduğu Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezinin çıkışında basın mensuplarına konuşan Halil, "Adalet galip geldi ancak geç oldu. Bunun 3 ay sürmemesi gerekirdi." ifadesini kullandı.

Aynı yerde tutulan 1000'in üzerindeki kişiyi de anan Halil, onların da haksız yere tutulduğunu söyledi.

Halil ayrıca, önceliğinin eşi ve kendisi tutukluyken doğan oğlunu görmek olduğunu söyledi.

Filistinli aktivist Mahmud Halil'in dava süreci

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden, aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşi Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

Halil'in, 11 Mart'ta New York'ta ön inceleme duruşması görülmüş, durum netleşene kadar Louisiana'daki gözaltı merkezinde kalmaya devam edeceği kaydedilmişti.

Halil'in, 29 Mart'ta New Jersey eyaletinde yapılan duruşmasında Newark Federal Mahkemesi Yargıcı Michael Farbiarz, Filistinli aktivistin Louisiana'daki ICE'nin gözaltı merkezinde tutulmasının devamına hükmetmişti.

ABD'de göçmenlik davalarına bakan Yargıç Jamee Comans, bir sonraki davada Filistin'e destek gösterilerine öncülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Halil'in sınır dışı edilmesinin uygun olduğuna karar vermişti.

Newark Federal Mahkemesi Hakimi Michael Farbiarz, dün Halil'in hakkındaki iddiaların tutukluluğu haklı kılacak düzeyde olmadığına dikkati çekerek kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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