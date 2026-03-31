Filistin'in BM Temsilcisi, uluslararası toplumu, Kudüs'te ibadet özgürlüğünü korumaya çağırdı

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan kutsal mekanlara yönelik tansiyonu yükselten fiillerinin sona ermesi ve ibadet özgürlüğünün korunması çağrısı yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanı ABD'ye mektup gönderdi.

Mansur'un mektubunda, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne yönelik tansiyonu yükselten tehlikeli fiillerine değindi.

Mansur, İsrail'in, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve beraberindeki heyetin Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini kasten engellediğine ve yaklaşık bir aydır Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediğine işaret etti.

İsrail'in sistematik ve ayrımcı bu ihlallerle, Kudüs'te Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsal mekanların mevcut statüsünü baltalamayı, kentin Arap ve Filistinli kimliğini yok etmeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarının, özellikle de Doğu Kudüs'ün yasa dışı işgalini ve ilhakını pekiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Filistinli yetkili, uluslararası topluma bu ihlallerin durması, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi, ibadet hürriyetinin ve Filistin halkının haklarının korunması konusunda sorumluluk alma çağrısı yaptı.

ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Dün İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde sınırlı ibadete onay verildiğini, Mescid-i Aksa'nın ise kapalı kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.