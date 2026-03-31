Filistin'in BM Temsilcisi, uluslararası toplumu, Kudüs'te ibadet özgürlüğünü korumaya çağırdı

Filistin yönetimi, İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik eylemlerinin sona ermesini ve ibadet özgürlüğünün korunmasını talep etti. BM'ye yapılan çağrıda, Kudüs'teki bu ihlallere dikkat çekildi.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te bulunan kutsal mekanlara yönelik tansiyonu yükselten fiillerinin sona ermesi ve ibadet özgürlüğünün korunması çağrısı yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Annalena Baerbock ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanı ABD'ye mektup gönderdi.

Mansur'un mektubunda, İsrail'in, Kudüs'teki kutsal mekanların tarihi ve hukuki statüsüne yönelik tansiyonu yükselten tehlikeli fiillerine değindi.

Mansur, İsrail'in, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ve beraberindeki heyetin Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ne girişini kasten engellediğine ve yaklaşık bir aydır Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermediğine işaret etti.

İsrail'in sistematik ve ayrımcı bu ihlallerle, Kudüs'te Müslümanlar ile Hristiyanlara ait kutsal mekanların mevcut statüsünü baltalamayı, kentin Arap ve Filistinli kimliğini yok etmeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarının, özellikle de Doğu Kudüs'ün yasa dışı işgalini ve ilhakını pekiştirmeyi amaçladığını kaydetti.

Filistinli yetkili, uluslararası topluma bu ihlallerin durması, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı gösterilmesi, ibadet hürriyetinin ve Filistin halkının haklarının korunması konusunda sorumluluk alma çağrısı yaptı.

ABD- İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasının ardından İsrail, saldırıları bahane ederek ülke içinde toplu yapılan faaliyetlere kısıtlamalar getirmiş, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile Kıyamet Kilisesi'ne girişleri de kapatmıştı.

Dün İsrail polisi, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nde sınırlı ibadete onay verildiğini, Mescid-i Aksa'nın ise kapalı kalmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

CHP'li belediye başkanının sevgilisine ödediği para öyle böyle değil
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım

Çalıştıracağı iki takımın ismini verdi! Onlar dışında göreve dönmüyor
Yetişkin içerik yıldızına hapis şoku: Bali'de çektiği video başını yaktı

Bali'de video çeken yetişkin içerik yıldızına hapis şoku!
Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı

Aman dikkat! Kapalıçarşı'dan altın alacaklara tek kelimelik uyarı
Mbappe görmesin! Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım

Son paylaşımını Mbappe görmesin!
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle

Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha