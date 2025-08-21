Filistin Yönetimi'nden E1 Projesi'ne Kınama

Filistin yönetimi, İngiltere ve 21 uluslararası ortağın, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek "E1 Projesi"ne onay kararını kınamasını memnuniyetle karşıladı.

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere ve 21 uluslararası ortak tarafından alınan kararın önemli ve zorunlu bir adım olduğu ifade edildi.

Açıklamada, bu adım sonrasında İsrail'e, Batı Şeria'nın güneyini orta kesiminden ayıran bu tehlikeli yerleşim planından vazgeçmesi için baskı yapılması gerektiği kaydedildi.

İngiltere, Kanada ve Avrupa Birliği'nin (AB) de aralarında olduğu 22 ortak, işgal altındaki Filistin topraklarına ilişkin ortak açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama Komitesi'nin Kudüs'ün doğusundaki E1 bölgesinde yerleşim inşaatı planlarını onaylama kararı kabul edilemez ve uluslararası hukukun ihlalidir. Bu kararı kınıyor ve şiddetle derhal geri alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Ortak açıklamaya, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas imza atmıştı.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.