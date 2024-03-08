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Filistin destekçisi aktivist, protesto için 110 yıllık tabloyu tahrip etti

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İngiltere'de Filistin yanlısı bir aktivist, Arthur James Balfour'un tablosuna sprey boya sıktıktan sonra keserek tahrip etti. Portrede bulunan Arthur James Balfour, Filistin'de Yahudilerin 1917 yılında devlet kurmasına öncülük edecek deklarasyonu imzalamıştı.

İngiltere'de Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Trinity College'ta sergilenen Lord Arthur James Balfour'un portresi tahrip edildi. Filistin yanlısı "Palestine Action" grubuna bağlı bir aktivist, önce tabloyu kırmızıya boyadı. Ardından maket bıçağıyla kesti. Eski İngiltere Başbakanı Lord Balfour, tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçen, 1917'de Yahudilerin Filistin'de devlet kurmasına öncülük eden deklarasyonu imzalayan isimdi.

"DEKLARASYON, FİLİSTİN'İN ETNİK TEMİZLİĞİNİ BAŞLATTI"

Palestine Action, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normalde doğrudan İsrail'in İngiltere'deki silah ticaretini hedef alan eylemler gerçekleştirdiklerini ancak İngiltere'nin, Filistin'in sömürgeleştirilmesinde deklarasyona kadar uzanan tarihi ve güncel rolünü vurgulamak amacıyla bu eylemi yaptıklarını bildirdi. Açıklamada, "Balfour'un 1917'de kaleme aldığı deklarasyon, İngilizlerin hiçbir zaman hakkı olmayan toprakları vadederek Filistin'in etnik temizliğini başlattı." ifadesine yer verildi.

Filistin destekçisi aktivist, protesto için 110 yıllık tabloyu tahrip etti

ÜNİVERSİTEDEN 'ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ' AÇIKLAMASI

Cambridge Polisinden bir sözcü de yaptığı açıklamada, Trinity College'daki bir tabloya zarar verildiğine dair internet üzerinden aldıkları ihbar üzerine polis memurlarının olay yerine gittiğini ve şu aşamada herhangi bir gözaltının yapılmadığını kaydetti. Üniversite, portreye verilen zarardan ötürü üzüntü duyduğunu belirtti

BALFOUR'A YAPILAN PROTESTO İLK DEĞİL

Ressam Philip Alexius de Laszlo tarafından yapılan Balfour tablosu 1914'te tamamlanmıştı. Palestine Action üyesi iki kadın aktivist, Kasım 2022'de Balfour Deklarasyonu'nun 105. yılında İngiliz parlamentosundaki Arthur James Balfour'ın heykeline "sahte kan" döküp Filistin bayrağı açmıştı. Heykelin bulunduğu duvara ellerini yapıştıran göstericiler, "Filistinliler yıllardır bu adam yüzünden acı çekiyor", "Kendisinin veremeyeceği, Filistinlilere ait toprağı verdi" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin destekçisi aktivist, protesto için 110 yıllık tabloyu tahrip etti

"FİLİSTİN TOPRALARINDA YAHUDİLERE BİR VATAN"

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına zemin hazırlayan İngiltere imzalı "Balfour Deklarasyonu"nun üzerinden yaklaşık 107 yıl geçti. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour tarafından 2 Kasım 1917'de Siyonizm'in ünlü hamisi Baron Walter Rothschild'e yazılan mektup, Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

"Yahudi Siyonist taleplerinin İngiliz hükümetince sempatiyle karşılandığı" vurgulanan Balfour'un mektubu şu ifadeleri içeriyordu: Majestelerinin hükümeti Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır. Filistin'de yaşayan ve Yahudi olmayanların medeni ve dini haklarının zarar görmemesi için de azami gayret gösterilecektir.

Filistin destekçisi aktivist, protesto için 110 yıllık tabloyu tahrip etti

Kaynak: AA / Güncel

Cambridge Filistin Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ahmet Demirtaş:

İngiltere denen mahlukun hiç sesi çıkmıyor. Arabistan zaten onların uşağı

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Mert Kafkas Sahin:

Bu kadina o tabloyu tertemiz etme görevi verilsin :))

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Doğrucu:

Tek bildikleri bu dünyaya bir faydaları yok faydası olanlarada sadece zarar verip yok etmek

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