Filistin Başkan Yardımcısı Şeyh, Mısırlı yetkililerle Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını görüştü

Güncelleme:
Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısır'ın Kahire kentinde yaptığı görüşmelerde Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ikinci aşamasına geçişi ele aldı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Mısırlı yetkililerle Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ikinci aşamasına geçişi görüştüğünü açıkladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, başkent Kahire'ye yaptığı ziyarette, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile görüştüğünü belirtti.

Şeyh, "Filistin topraklarında istikrarın sağlanması" ve "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda ikinci aşamaya geçişin hızlandırılması" konularını görüştüklerini bildirdi.

Abdulati ve Reşad ile görüşmelerine ilişkin bilgi veren Şeyh, Filistin ve bölge ülkelerinin "zorluklarla mücadele için işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi" konusunu ele aldığını ifade etti.

İsrail resmi televizyonu KAN, 2 Ocak'taki haberinde, İsrail ile ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi konusunda bir mutabakata vardığını öne sürdü.

KAN'ın adı paylaşılmayan İsrailli kaynaklardan aktardığına göre ikinci aşama, İsrail'in kısa süre içinde Refah Sınır Kapısı'nı açmaya hazırlanmasını ve bununla Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde, Hamas'ın ya da İsrail ordusunun bulunmayacağı yeni bir şehir kurma planı için hazırlıkların devam etmesini kapsıyor.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Ancak İsrail, Gazze'de bir askerinin esir tutulduğunu öne sürerek anlaşmanın bazı maddelerini ihlal etmiş ve ikinci aşamaya geçişi geciktirmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
