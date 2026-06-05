Haberler

Albüm: Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanları Savaş Suçu

Albüm: Filistin Ulusal Konseyi Başkanı: İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanları Savaş Suçu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail bombardımanını savaş suçu olarak nitelendirdi. Perşembe günkü saldırılarda en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana ölenlerin sayısı 947'ye, 7 Ekim 2023'ten bu yana ise 72.956'ya ulaştı.

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Futuh, Gazze Şeridi'ndeki konutları hedef alarak sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan İsrail bombardımanını savaş suçu olarak nitelendirerek kınadı.

Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarına göre perşembe günü erken saatlerde Gazze'deki yerleşim yerlerini hedef alan bir dizi İsrail hava saldırısında en az 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Futuh, Gazze'deki sivillere yönelik katliamların tam teşekküllü savaş suçu, soykırım ve işgal gücünün savunmasız bir halka uyguladığı organize terör olduğunu söyledi.

İsrail, son haftalarda bölge geneline yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak apartmanları, evleri ve yerinden edilmiş kişilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Söz konusu saldırılar ciddi can ve mal kayıplarına yol açtı.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin perşembe günü paylaştığı verilere göre Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin Ekim 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 947 Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitirenlerin toplam sayısı ise 72.956'ya ulaştı.

Kaynak: Xinhua
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti

İşte memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı

Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi

Kısa süreli evlilikte nafaka nasıl belirlenecek? İşte masadaki formül
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2026 Dünya Kupası öncesi bomba liste! Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı hemen yazdılar

Yine göğsümüzü kabarttılar!

Galatasaray'dan Okan Buruk için karar

Ve beklenen oldu! Bu iş tamam
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karabük'te motosiklet kazası: Ürdünlü iki genç hayatını kaybetti

Karabük'te korkunç kaza: İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Dolarda tarihi rekor! 46 lira seviyesi aşıldı

Piyasalar yangın yeri! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamları için ilk yorum
Kartal’daki duruşma için yola çıkarılan İmamoğlu cezaevine geri getirildi

Duruşma için yola çıkarıldı, 60 km sonra cezaevine geri getirildi