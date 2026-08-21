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Batı Şeria'da Saldırı: 5 Filistinli Yaralandı

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- İsrailliler, El Halil kentinin Hamruş bölgesinde bir Filistinlinin evini ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde düzenlediği iki saldırıda 5 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailliler, El Halil'in kuzeydoğusundaki Hamruş ve Er-Rabia bölgelerinde Filistinlilere saldırdı.

Gerçek mermiyle ateş açan İsrailliler, Hamruş'ta 2, Rabia'da ise 3 Filistinliyi yaraladı. Yaralananlar arasında 70 yaşında bir kişinin bulunduğu belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Rabia'daki 2 yaralıya müdahale edildiği, bunlardan göğsünden vurulan bir kişinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

Kızılay ekiplerinin durumu ağır olan yaralıya kalp masajı yaptığı ve ardından hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ayrıca El Halil kentinin Hamruş bölgesinde bir Filistinlinin evini ateşe verdi.

Kaynak: AA
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