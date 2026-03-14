Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kusra beldesine düzenlediği silahlı saldırıda bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "28 yaşındaki Emir Mutasım Mahmud Avde, Nablus'un Kusra beldesinde Yahudi yerleşimcilerin saldırısında şehit oldu." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayı da Nablus'taki ekiplerinin 3 yaralıya müdahale ettiğini, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Kusra beldesine saldırı düzenleyerek evlere ve genç erkeklere gerçek mermiyle ateş açtı. Bölge sakinlerinin kendilerini savunmaya çalıştığı ancak saldırının engellenemediği aktarıldı.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yerleşimlerle Mücadele Konseyi, İran'a karşı savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından düzenlenen 192 saldırıda 6 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklamıştı.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasp-beden İsrailliler, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını da artırdı.

Bu süreçte 1127 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 700 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü

Netanyahu öldü mü? İddiaları güçlendiren görüntü
5 ay için 590 bin TL maaşla çoban ilanı sosyal medyada gündem oldu

"Beni bul abi!" dedirten ilan: Sınırsız ikram, mobil Wi-Fi ve dev maaş
Bakan Fidan: İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatması tehlikeli bir adımdır

Bakan Fidan'dan İsrail'e sert tepki: Tehlikeli bir adım
ABD'li bir şirket ''İran Dünya Kupası'nda olmalı'' diyen Honda'nın reklam anlaşmasını iptal etti

ABD, İran'ı savunan Japon'a cezayı kesti! Cevabı çok manidar oldu
Hande Ataizi'nden Hülya Avşar'ın dizisine sert eleştiri: Dizi berbat

Bu sözler kavga çıkarır! Hülya Avşar'ın dizisine demediğini bırakmadı
İlber Ortaylı'nın defnedileceği yerin anlamı büyük

Defnedileceği yerin anlamı büyük! En güçlü padişahla yan yana