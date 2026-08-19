Nablus'ta 3 Filistinli aileye 11 gündür abluka

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinde Filistinli 3 ailenin evlerine yönelik ablukası 11'inci gününde devam ediyor.

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 evin çevresindeki ablukanın tüm şiddetiyle sürdüğünü belirtti.

Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evlerin çevresindeki varlığını sürdürdüğünü, eş zamanlı olarak İsrail güçlerinin de bölgede konuşlandığını ve alanı "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini aktardı.

Abluka altındaki Filistinli ailelerin hareket özgürlüğünün kısıtlandığına dikkati çeken Vadi, "Üç aile, devam eden abluka ve hareketlerinin kısıtlanması nedeniyle zor koşullarla karşı karşıya." dedi.

İsrail ordusunun 3 evden birinin kontrolünü elinde tuttuğunu ve burayı askeri kışlaya dönüştürmeye devam ettiğini belirten Vadi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin de abluka altında tuttukları evlerin çevresinde varlık göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyor.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA