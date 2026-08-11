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İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli Çiftçilere Saldırdı: 6 Yaralı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki El-Mugayyir köyünde, İsrail askerlerinin korumasındaki İsrailliler, tarlada çalışan Filistinli çiftçilere göz yaşartıcı gazla saldırdı. Saldırıda 3'ü çocuk, 2'si kadın 6 Filistinli etkilendi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki El-Mugayyir köyüne baskın düzenleyerek Filistinli çiftçilere saldırdı.

El-Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, AA'ya yaptığı açıklamada, onlarca İsraillinin tarlalarında çalışan Filistinlilere saldırdığını ve onlara göz yaşartıcı gaz sıktığını söyledi.

Ebu Naim, saldırıda 3 çocuk ve 2 kadının da aralarında bulunduğu 6 Filistinlinin gazdan etkilendiğini, bu kişilerin olay yerinde tedavi edildiğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu saldırıyı İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Kaynak: AA
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