Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir beldenin elektriğini kesti

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Madma beldesinde elektrik direklerine zarar vererek elektrik kesintisine neden olurken, İsrail askerleri de çeşitli bölgelere düzenledikleri baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Madma beldesine saldırarak elektrik direklerine zarar verdi.

Saldırı sonucu beldenin kuzey kesimindeki elektrik şebekesinde hasar oluştu, bölgede elektrik kesintisi yaşandı.

Öte yandan İsrail askerleri, Nablus kentinin doğusuna düzenledikleri??????? baskınlarda evlerde arama yaparak 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri ayrıca Nablus'un güneybatısındaki Tel beldesine baskın düzenleyerek çok sayıda evde arama yaptı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinde de İsrail güçleri, kentin güneyinde bulunan Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri Beytüllahim kent merkezindeki Saf Caddesi bölgesinde "Kenan" ailesinin evine baskın düzenledi, bölgedeki Selahaddin Camisi'nin duvarlarına tehdit içerikli bildiriler astı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da bu süreçte İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA