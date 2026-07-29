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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da iki çöp kamyonunu zorla ele geçirdi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise kentin doğusunda iki çöp toplama aracını zorla aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenlerken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise kentin doğusunda iki çöp toplama aracını zorla aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, "Eitan" isimli zırhlı araçlarla Nablus'un doğu bölgesine baskın gerçekleştirdi.

Baskına karşı koymaya çalışan Filistinli gençlerle, İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses ve sis bombalarıyla müdahale etti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Nablus'un Beyt Decen ile Beyt Furik beldelerinde Filistinlilere ait mülklere saldırdı.

Tarım odası ile arazisine saldıran İsrailliler, eşyaları tahrip etti, domates fidelerini söktü.

Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde ise İsrailliler, askerlerin koruması altında düzenledikleri baskında iki çöp toplama aracını gasbetti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, İsrail ordusunun koruması altında 24 Temmuz Cuma günü Nablus'un Tel beldesine düzenlediği ve 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, Nablus'ta baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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