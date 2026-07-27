Batı Şeria'da Filistinli kamyonu ateşe verildi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliye ait kamyonu ateşe verdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesinde bulunan sanayi bölgesine saldırdı.

İsrailli saldırganlar, bölgede park halindeki bir kamyonu ateşe verdi. Olay yerine gelen belde sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Son günlerde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği yıkım, kuşatma, ev ve mülklere yönelik saldırılar ile kundaklama olaylarında ve kaçak yerleşim faaliyetlerinde büyük artış görülüyor.

Kaynak: AA