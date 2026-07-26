Haberler

Batı Şeria'da İsrail saldırıları: 1 yaralı, 4 kadın alıkonuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailliler, Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda bir Filistinliyi darbetti, dört kadını alıkoydu. El Halil, Beytüllahim ve Nablus'ta yaşanan olaylarda çiftçilere de saldırıldı, Ekim 2023'ten bu yana saldırılar arttı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve güneyine düzenlediği saldırılarda 1 Filistinliyi darbetti, 4 kadını da alıkoydu.

Gaspçı İsraillilerin, Batı Şeria'daki saldırılarının adresi El Halil, Beytüllahim ve Nablus kentleri oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, gaspçı İsraillilerin El Halil'in batısındaki İzna kasabasına saldırısında 1 Filistinli darp sonucu yaralandı.

İsrail askerleri de baskından sonra aynı yerde 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytüllahim'in batısında El-Cisr bölgesinde ise yaklaşık 40 İsrailli Filistinlilerin topraklarına saldırıp tahrip etti.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan açıklamaya göre ise İsrailliler Nablus'un güneyinde bir aracı durdurarak 4 kadını alıkoydu.

İsrailliler, Nablus'un güneybatısındaki Zeyta Cemmain köyünde ise arazilerinde çalışan Filistinli çiftçilere saldırdı. Olayda herhangi bir yaralanma kaydedilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

Kaynak: AA
Kıbrıs’taki skandalı Yunan askeri itiraf etti: Türkleri hedef alan ağır hakaret içerikli sloganlar zorunlu tutuldu

Yunan askeri itiraf etti! Türklere yönelik skandal talimat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülben Ergen abonelik sistemini açtı: Ev halimdeyim, samimiyim

Gülben Ergen de modaya uydu! "Neden?" sorusuna bu yanıtı verdi
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı

Prensese bak sen! Servis edilen fotoğraf ülkede gündem oldu
Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

Marul yüzünden iki ülke karşı karşıya geldi! Alenen tehdit etti
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de sürpriz veda
7 ay içinde kardeşi ve babasını kaybetti! Milyon Euro'ları bırakıp kendini çiftçiliğe verdi

7 ayda kardeşi ve babasını kaybetti! Milyonları bırakıp çiftçi oldu
Sıcaktan bunaldı, 1988 model aracına otobüs kliması taktırdı

Dahiyane çözüm! 88 model aracına yaptırdığını gören bir daha bakıyor
İsrail güvenlik kabinesi, Uluslararası İstikrar Gücü'nün Gazze'ye girişine onay verdi

İsrail tüm dünyanın beklediği kararı onayladı! Resmen Gazze'ye girecek