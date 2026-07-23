Batı Şeria'da İsrailli saldırıları: 20 Filistinli öldü, son yılların en yüksek can kaybı

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunun son yıllarda kaydedilen en yüksek can kaybı olduğu bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülenlerin sayısının 2024'te 11, 2025'te 14 olduğu, bu sayının yıl başından itibaren 20'ye ulaştığı belirtilerek, İsraillilerin saldırılarında ciddi bir "tırmanış" yaşandığı kaydedildi.

En fazla can kaybının 12 Filistinlinin öldüğü Ramallah ve El-Bire kentlerinde gerçekleştiği, Nablus kentinde 3, El Halil'de 2, Doğu Kudüs'te 2 ve Selfit'te 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 16 Filistinlinin silahla vurularak, 2 kişinin İsraillilerin saldırısı ve takibi sonucu, bir kişinin gazdan etkilenme nedeniyle bir diğerinin ise İsraillilerin düzenlediği saldırı sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölümler, yaralanmalar ve gözaltılar ile mülklerin tahrip edilmesi, ekinlerin ve hayvanların zarar görmesi sonucunu doğuruyor.

İsrail ordusunun bu dönemde işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliği halinde tırmandırdığı gerilim, 1181 Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 13 bin kişinin yaralanmasına, 24 bine yakın kişinin gözaltına alınmasına, 33 bin kişinin ise zorla yerinden edilmesine yol açtı.

Kaynak: AA