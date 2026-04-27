Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere ve evlerine saldırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerleri korumasında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ve evlerine saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrailli gaspçılar, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Calud köyünde taşlar ve sopalarla Filistinlilere saldırdı, Filistinlilere ait bazı evleri de molotofkokteyli ile kundakladı.

Saldırıya tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrailli gaspçı grup arasındaki arbede yaşandığı aktarıldı.

Bölgede konuşlanan İsrail askerleri tarafından korunan saldırganların Filistinli bir genci darp ettiği, yaralanan gencin hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında ciddi artış yaşanıyor. Bu süreçte düzenlenen saldırılarda en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

