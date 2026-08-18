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Batı Şeria'da 10 Gündür Ev Kuşatması

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İsrail güçleri ve yerleşimciler, Nablus yakınlarındaki Kusra beldesinde 3 Filistinli ailenin evini 10 gündür kuşatıyor. Aileler evlerine giremiyor, bölge askeri yasak bölge ilan edildi. ABD vatandaşı bir ev sahibi, ABD'li yetkililerin desteğiyle evine ulaşabildi ancak İsrail ordusunun koruma sözü vermesine rağmen saldırılar sürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde yer alan Kusra beldesindeki Filistinlilere ait 3 evi 10 gündür kuşatmaya devam ediyor.

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldedeki Ras el-Ayn bölgesinde bulunan 3 evi kuşatmayı sürdürdüğünü, ailelerin evlere girip çıkmasını engellediğini ve aynı zamanda bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiğini söyledi.

İsraillilerin bölgeye yayıldığını ve burada serbestçe hareket ettiğini belirten Vadi, evlerden birinin sahibi olan ve ABD vatandaşlığı bulunan Luey Ebu Reyde'nin, dün ABD'den bir heyet eşliğinde gelerek evine ulaşmayı başardığını aktardı.

Ebu Reyde de son günlerde karşılaştığı en zor şeyin, ABD'den güvenlik kameraları aracılığıyla evinin ve ailesinin kuşatma altında tutulmasını izlemek olduğunu kaydetti.

Aile üyelerinin özgürce hareket edemediğini belirten Ebu Reyde, İsrail askerlerinin bölgede bulunmasına rağmen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evinin çevresine kadar ulaşabildiğini ifade etti.

İsrail ordusunun tutumundan duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Ebu Reyde, "Bize ordunun bizi korumak ve İsraillileri uzaklaştırmak için orada olduğu söylendi ancak sahada gördüğümüz bunun tam tersiydi." dedi.

ABD'de bulunduğu sırada yetkililerle iletişime geçtiğini, evinde yaşananları kendilerine bildirdiğini ve İsraillilerin bölgeden uzaklaştırılması için İsrail'e baskı yapacakları yönünde söz aldığını aktaran Ebu Reyde, "Şu ana kadar sahada somut olarak gerçekleşen hiçbir şey yok." diye konuştu.

Ebu Reyde, İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırıların yalnızca Kusra ile sınırlı olmadığını, Calud ve Karyut da dahil olmak üzere çevredeki Filistin belde ve köylerini etkilediğini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 9 Ağustos'tan bu yana Kusra'daki 3 Filistinli aileyi, evlerine giden yolları kapatarak ve ev sahiplerinin giriş çıkışlarını engelleyerek kuşatma altında tutuyordu.

Ailelerin evlerini terk etmeye zorlanmalarından ve evlerine el konulmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA
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