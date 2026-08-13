Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Beytüllahim'de 100'den fazla koyun çaldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinin El- Minya beldesine baskın düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin buradaki çiftlikten 100'den fazla koyun çaldığı ve bir araca el koyduğu belirtildi.

Evlerine baskın düzenlenen Filistinli Cebbarin ailesi, yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

Fanatik Yahudilerin İsrail ordusunun bölgede bulunduğu esnada gerçekleştirdiği baskında, çiftliklerinden 100'den fazla koyun çaldığını ifade eden Cebbarin ailesi, İsrail ordusunun da aile fertlerinden 3 kişiyi gözaltına aldığını aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye düzenlediği baskında çevreye büyük zarar verdikleri, söz konusu evin elektriğini sağlayan güneş enerjisi panellerini de kırıp dökerek tahrip ettiklerini ayrıca eve su getiren şebekeyi de kestikleri kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Özellikle Minya beldesi, son haftalarda yoğun bir şekilde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Kaynak: AA