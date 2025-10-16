Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi Açıklaması

Haberler

Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi

Filistin Temsilcisi Iştiyye, Erdoğan'ın Gazze'deki anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını söyledi
Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasına gerçek bir katma değer...

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, Türkiye'nin, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle eşsiz bir aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Gazze'deki ateşkes anlaşmasına gerçek bir katma değer sağladığını belirtti.

Iştiyye, çeşitli temaslar için bulunduğu İsviçre'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın doğru yönde atılmış çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil uluslararası liderlerin bir araya geldiğini görmekten memnuniyet duyduğunu söyleyen Iştiyye, şöyle konuştu:

"Orada bulunan uluslararası liderler bu anlaşmaya garantör oldu çünkü gerçekten kimse İsraillilere güvenmiyor. Bu yüzden uluslararası garantörlere ihtiyacımız vardı ve garantiler sağlandı. Umarım İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi de dahil anlaşma tam olarak uygulanır."

Toplantının önemine işaret eden Iştiyye, Şarm el-Şeyh'te bulunan aynı aktörlerin, Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmenin yanı sıra Kudüs ve Batı Şeria ile ilgili konuları ele almak için bir araya gelmesini umut ettiklerini belirtti.

Iştiyye, "Türkiye, Filistin, ABD ve bölgedeki ülkelerle benzersiz ilişkileri nedeniyle çok eşsiz bir aktör oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıya ve (Gazze'de ateşkes) anlaşmaya gerçek bir katma değer sağladığını düşünüyorum." dedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
