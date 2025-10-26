Haberler

Filistin Raportörü Albanese'ye Usulsüz Tebligat Krizi

Güncelleme:
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen Nelson Mandela Yıllık Konferansı'nda, BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye mahkemeden tebligat sunma girişimi diplomatik bir krize yol açtı. Güney Afrika hükümeti, tebligatın geçersiz olduğunu açıkladı ve yaşanan olaydan dolayı özür diledi.

CAPE Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye Johannesburg'da düzenlenen bir konferansta Güney Afrikalı bir yetkili tarafından usulsüz şekilde ABD mahkemesinden tebligat sunulmaya çalışılması diplomatik krize yol açtı.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Sandton Kongre Merkezi'nde "Barışı ve Küresel İşbirliğini Güçlendirmek" temasıyla 23. Nelson Mandela Yıllık Konferansı düzenlendi.

Nelson Mandela Vakfı'nın organizasyonunda, yaklaşık 3 bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşen konferansta, Albanese de konuşmacı olarak yer aldı.

Albanese, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını "zamanımızın en acımasız adaletsizliği" olarak nitelendirerek, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının "tarihi bir yankı" olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın sadece silahlardan oluşmadığını, tasarlanmış, finanse edilmiş ve sigortalanmış bir eylem olduğunu vurgulayan Albenese, bunun "yıkımı büyüme aracı olarak gören bir ekonomik modelin ürünü" olduğuna dikkati çekti.

Francesca Albanese, insanlığı korumak için tasarlanmış uluslararası yasaların içinin boşaltıldığını belirterek, "Bir dünya düzeninin ölümüne ve bir başkasının doğuşuna tanıklık ediyor olabiliriz." dedi.

Usulsüz tebligat krizi

Devlet televizyonu SABC'nin haberine göre, konuşması salondaki binlerce kişi tarafından ayakta alkışlanan Albanese'ye konferans çıkışında Güney Afrika Adalet ve Anayasa Geliştirme Bakanlığından bir yetkili tarafından mahkeme tebligatı sunulmaya çalışıldı.

Güvenlik görevlileri tarafından engellenen bu girişimin ardından Albanese, koruma ekibi eşliğinde konferans alanından uzaklaştırıldı.

Nelson Mandela Vakfı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu belgenin Güney Afrika mahkemelerinden gelmediği ve hiçbir resmi nitelik taşımadığı bildirildi.

Adalet ve Anayasa Geliştirme Bakanı Mmamoloko Kubayi, yaptığı açıklamada, tebligatın "İsrail Topluluklarının Hristiyan Dostları" ve "İsrail için Hristiyanlar" isimli grupların ABD'de açtıkları bir davayla ilişkili olduğunu ve bu evrakın Güney Afrika adalet sistemi içinde geçerli olmadığını duyurdu.

Kubayi, söz konusu tebligatın, kendisinin ve genel müdürlerinin bilgisi dışında, bu konuda yetkisi olmayan bir bakanlık görevlisi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, Albanese'den, Nelson Mandela Vakfı'ndan ve BM'den koşulsuz şekilde özür dilediğini söyledi.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
