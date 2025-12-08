Filistin: İsrail'in UNRWA merkezine baskını, BM'nin dokunulmazlığına ciddi saldırıdır

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) merkezine düzenlediği baskını BM kurumlarının dokunulmazlığına yönelik "ciddi bir saldırı" ve uluslararası toplumun iradesine "açıkça meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, yaşananların "BM kurumlarının statüsüne ve yasal dokunulmazlığına ciddi bir saldırı niteliği taşıdığını" ve uluslararası toplumun iradesi ile bağlayıcı kararlarına meydan okuduğunu vurguladı.

Baskının karargah içerisinde geniş çaplı aramalar yapılması, güvenlik görevlilerinin gözaltına alınması, telefonlarına el konulması, iletişimlerinin kesilmesi ve bölgenin tamamen kapatılmasını içerdiğini belirten Fettuh, tüm bu uygulamaların "uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın açık ihlali" olduğunu ifade etti.

Yaşananların Doğu Kudüs'ün uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına göre işgal altında olduğunu, işgalci güçlerin buradaki varlığının onlara herhangi bir meşruiyet sağlamadığını ve BM kurumlarına baskın düzenleme ya da çalışmalarına müdahale yetkisi vermediğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Fattuh, durumun acil uluslararası müdahale gerektirdiğini vurguladı.

Fettuh, İsrail'in devam eden ihlallerinden sorumlu tutulması ve Filistin halkı ile ulusal ve uluslararası kurumları hedef alan saldırıların faillerinin hesap vermesi için "etkili ve acil bir uluslararası eylem" çağrısında bulundu.

Fettuh, ayrıca, uluslararası toplumu ve ilgili kurumları, UNRWA başta olmak üzere Filistin topraklarında faaliyet gösteren tüm uluslararası kuruluşları korumak, çalışanlarını ve insani yardım misyonlarını doğrudan tehdit eden saldırıları durdurmak için "pratik adımlar atmaya" davet etti.

İsrail ordusu, bu sabah, işgal altındaki Doğu Kudüs'te UNRWA'nın merkezine baskın düzenlemişti.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımlar sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 75 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

İsrail yönetimi, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarla eş zamanlı olarak UNRWA'ya karşı karalama kampanyası başlatırken, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan Ajansın, 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla kapatılması gerektiğini savunuyor.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın, İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini sonlandırma kararı, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.