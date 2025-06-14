Filistin Kurtuluş Örgütü: İsrail'in Saldırıları Etnik Temizliktir

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gıda yardımı bekleyen sivilleri hedef almasını "etnik temizlik" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivilleri sürekli hedef almasına ilişkin yaptığı yazı açıklamada Fettuh, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarının bölgesel güvenliği tehdit ettiğini ve bölgeyi büyük bir patlamanın eşiğine sürüklediğini vurguladı.

Fettuh, İsrail'in yaklaşık üç aydır sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle Gazze'deki açlık krizinin derinleştiğini, sivillerin yardıma muhtaç hale getirildiğini belirterek, İsrail'in ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" olarak bilinen yardım dağıtım noktalarında sivilleri hedef almasının "kanlı bir savaş suçu" olduğunu ifade etti.

İsrail'in açlıkla boğuşan Filistinlileri "insani yardım" kisvesi altında ölüm tuzaklarına çektiğini ifade eden Fettuh, "Bu vahşi uygulamalar işgal hükümetinin etnik temizlik politikalarının bir parçasıdır. Bazı uluslararası tarafların sessizliği ve hatta açık iş birliği bu suçlara ortak olmaktır." dedi.

Fettuh, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaparak, "Bu suçların durdurulması, masum sivillerin korunması ve yardımların tarafsız ve güvenli kanallardan ulaştırılması artık bir insanlık görevidir." ifadelerini kullandı.

Son olarak da Fettuh, insani yardım adı altında açlıktan kırılmış Filistinlilere yapılan bu saldırıların "soykırım ve etnik temizlik günlüklerinin bir parçası" olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu bugün sabah, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru çevresinde, sözde insani yardım için kurulan bir dağıtım merkezinin yakınında toplanan Filistinlilere ateş açmış, saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda kişi de ağır yaralanmıştı.