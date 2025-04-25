Filistin Kurtuluş Örgütü, İlk Kez Başkan Yardımcılığı Makamı Oluşturdu
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964'ten bu yana ilk kez başkan yardımcılığı makamı oluşturma kararı aldı. Karar, FKÖ Merkez Konseyi'nin çevrim içi toplantısında oy birliğiyle alındı. Yeni makam, yürütme komitesi başkan yardımcılığını ve Filistin devlet başkan yardımcılığını kapsayacak.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez "başkan yardımcısı" makamı oluşturulmasına karar verdi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından yapılan toplantıda alındı.
Çevrim içi düzenlenen toplantıya 172 üye katıldı.
Toplantıda 170 üye "evet", 1 üye "hayır", 1 üye ise "çekimser" oy kullandı.
Yeni oluşturulan makam, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ile Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte kapsıyor.
Yardımcı, yürütme kurulu başkanının önerisi ve kurulun onayıyla üyeler arasından atanacak. Başkan yardımcısı, başkana vekalet edebilecek ve istifaları kabul edebilecek.
Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Abbas, 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap zirvesinde, Filistin Yönetimi'nde değişiklikler yapma niyetini açıklamıştı.