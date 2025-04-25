Filistin Kurtuluş Örgütü, İlk Kez Başkan Yardımcılığı Makamı Oluşturdu

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez "başkan yardımcısı" makamı oluşturulmasına karar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından yapılan toplantıda alındı.

Çevrim içi düzenlenen toplantıya 172 üye katıldı.

Toplantıda 170 üye "evet", 1 üye "hayır", 1 üye ise "çekimser" oy kullandı.

Yeni oluşturulan makam, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ile Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte kapsıyor.

Yardımcı, yürütme kurulu başkanının önerisi ve kurulun onayıyla üyeler arasından atanacak. Başkan yardımcısı, başkana vekalet edebilecek ve istifaları kabul edebilecek.

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Abbas, 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap zirvesinde, Filistin Yönetimi'nde değişiklikler yapma niyetini açıklamıştı.