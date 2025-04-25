İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe

İstanbul'da hasarlı bina sayısı belli oldu
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi

Trump, Bıden gibi yapmadı, 1915 olaylarına "soykırım" demedi
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak

Atama bekleyen sağlıkçılara müjde geldi! Sayı da, takvim de netleşti

Filistin Kurtuluş Örgütü, İlk Kez Başkan Yardımcılığı Makamı Oluşturdu

Filistin Kurtuluş Örgütü, İlk Kez Başkan Yardımcılığı Makamı Oluşturdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964'ten bu yana ilk kez başkan yardımcılığı makamı oluşturma kararı aldı. Karar, FKÖ Merkez Konseyi'nin çevrim içi toplantısında oy birliğiyle alındı. Yeni makam, yürütme komitesi başkan yardımcılığını ve Filistin devlet başkan yardımcılığını kapsayacak.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), 1964'teki kuruluşundan bu yana ilk kez "başkan yardımcısı" makamı oluşturulmasına karar verdi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, FKÖ Başkan Yardımcılığı makamı kurulması kararı, FKÖ Merkez Konseyi tarafından yapılan toplantıda alındı.

Çevrim içi düzenlenen toplantıya 172 üye katıldı.

Toplantıda 170 üye "evet", 1 üye "hayır", 1 üye ise "çekimser" oy kullandı.

Yeni oluşturulan makam, FKÖ Yürütme Komitesi Başkan Yardımcılığı ile Filistin Devlet Başkan Yardımcılığı görevlerini birlikte kapsıyor.

Yardımcı, yürütme kurulu başkanının önerisi ve kurulun onayıyla üyeler arasından atanacak. Başkan yardımcısı, başkana vekalet edebilecek ve istifaları kabul edebilecek.

Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Mahmud Abbas, 4 Mart'ta Kahire'de düzenlenen Arap zirvesinde, Filistin Yönetimi'nde değişiklikler yapma niyetini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.