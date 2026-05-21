Gazze'deki Filistin Kızılayı Direktörü, İsrail için "hesap verebilirlik" çağrısı yaptı

BİRLEŞMİŞ Filistin Kızılayının Gazze Şeridi'ndeki İnsani Yardım Projeleri Direktörü Rami Hijjo, Gazze'de ilan edilen ateşkesten sonra acıların dinmediğini belirterek, İsrail'in yaptığı ihlaller için soruşturma açılması ve hesap verebilirlik olması gerektiğini söyledi.

Hijjo, "Gazze Barış Kurulu" hakkındaki gelişmeleri görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde konuştu.

Gazze'den video konferans yoluyla katılan Hijjo, Gazze'de ilan edilen ateşkesten sonra acıların dineceği, insani yardımların ulaşacağı umutlarının kısa sürdüğünü belirterek, İsrail'in devam eden saldırılarının ayrım gözetmeksizin can almaya devam ettiğini vurguladı.

Hijjo, "Öldürülenlerin çoğu, yoğun bakım ve yerinden edilme bölgelerinde yaşayan, zaten kaçmış, her şeyini kaybetmiş, defalarca yerinden edilmiş ve tüm bunlardan kurtulduğunu düşünen insanlar. Hepsi ateşkes ilan edildikten sonra öldürüldü." dedi.

Sağlık çalışanı olarak kendi deneyimlerini de aktaran Hijjo, hayati önemi haiz tedavi ihtiyacı olan eşinin de çaresiz şekilde iki yıldır tıbbi tahliye bekleyenler listesinde yer aldığını anlattı.

Hijjo, "Temiz içme suyu arama, yeterli yiyecek temin etme, telefon şarj etmek için bir güç kaynağı bulma... Her gün temel hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. En az 6 kez yerimden edildim, eşyalarımı, birikimlerimi ve Gazze'de parça parça kurduğum hayatımı kaybettim." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki ihlaller için somut hesap verebilirliğin olmamasını "uluslararası toplumun derin bir başarısızlığı" olarak niteleyen Hijjo, bunun küresel olarak yasal ve ahlaki yükümlülüklerin büyük bir ihlali olmaya devam ettiğini vurguladı.

Hijjo, İsrail'in Gazze'deki ihlalleri için "Bunlar münferit olaylar değil, belgelenmiş, tekrarlanan ve kasıtlı eylemlerdir, acil ve kararlı bir yanıt gerektirmektedir." diye konuştu.

Uluslararası topluma ve BM üyesi devletlere, Gazze'deki ihlaller için bağımsız soruşturma açılması çağrısı yapan Hijjo, cezai sorumluluk konusunda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.