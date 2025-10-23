Haberler

Filistin, İsrail'in İşgal Girişimlerini Reddetti

Güncelleme:
Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Meclisi'nde kabul edilen, Batı Şeria'daki Filistin topraklarının ilhakını öngören tasarıyı en güçlü şekilde reddetti ve Filistin halkının bu topraklar üzerindeki egemenliğini vurguladı.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya egemenliğini dayatma girişimlerini reddederek, "Filistin halkının kendi toprakları üzerindeki egemenliğini" vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı yerleşimlerin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail Meclisinin onayladığı ve İsrail egemenliğinin dayatılması olarak değerlendirilen Filistin topraklarını ilhak etme girişimlerinin, en güçlü şekilde reddedildiği ve kınandığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Batı Şeria'da bulunan ve Kudüs ile Gazze'yi de kapsayan işgal altındaki Filistin toprakları tek bir coğrafi birimdir ve İsrail'in bu topraklar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, egemenliğin, "Filistin halkının ana vatanı Filistin üzerindeki doğal, tarihi ve hukuki hakkı ve bunun uluslararası hukuk, insan hakları ve Birleşmiş Milletler kararlarıyla sıkı bağlantısı temelinde" Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından temsil edilen Filistin halkına ve liderliğine ait olduğu vurgulandı.

İsrail'in, yasa dışı işgalci güç olarak, sahada gerçek dışı, yapay olayları ortaya koyma yönündeki başarısız girişimlerinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, bütün bu olayların geçersiz ve hükümsüz olduğu, reddedildiği, gerçeği yansıtmadığı ve her türlü hukuki, siyasi ve diplomatik yola başvurulacağı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu girişimlerin Filistin topraklarının gerçekliğini ve hukuki statüsünü değiştirmeyeceği, bu toprakların işgal altında bulunduğu ve İsrail'in yasa dışı bir işgal gücü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, tüm ülkelere ve uluslararası kurumlara, bu kararı reddetmeleri ve İsrail makamlarının Filistin topraklarını zorla veya herhangi bir bahaneyle ele geçirme planlarını ve sistematik politikalarını uygulamaya koymalarını engellemek için gerekli caydırıcı önlemleri almaları çağrısı yapıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, dün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
