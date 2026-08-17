Filistin: İsrail'in esir politikası savaş suçu olabilir

Filistin, İsrail'in Filistinli esirleri tıbbi bakımdan mahrum bırakması ve sağlık hizmetlerini ihmal etmesi gibi sistematik ihlallerinin???????, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) özel mekanizmaları, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), BM İnsan Hakları Konseyi ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) gönderilen mesajlarda, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli esirlerin koşullarının kötüleşmeye devam etmesinin ciddi sonuçları konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Özellikle, 15 yaşındaki Filistinli çocuk tutuklu Muhammed Musa Hamid'in durumuna dikkat çekilen açıklamada, Hamid'in "sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesine ve hayatının tehlikeye girmesine yol açan bir dizi ihlal ve tıbbi ihmale maruz kaldığı" kaydedildi.

Hamid'in durumunun Filistinli esirleri hedef alan daha geniş kapsamlı bir politikanın bir örneği olduğuna işaret edilen açıklamada, "bu politikanın; ilaç ve tedaviden mahrum bırakma, tıbbi muayene ve konsültasyonların geciktirilmesi, hastaların hastanelere sevkinin engellenmesi, uzman tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden mahrum bırakılması ve temel hijyen ile sağlık koşullarının sağlanmamasını içerdiği" aktarıldı.

Ayrıca binlerce Filistinli tutuklunun "ağır ve insanlık dışı" gözaltı koşullarıyla karşı karşıya olduğu kaydedilen açıklamada, bu koşullar arasında aşırı kalabalık, yetersiz beslenme, içme suyu, temizlik malzemeleri, giysi ve battaniye eksikliği, uzun süreli tecrit, kliniklere, hastanelere sevk sırasında saldırıya uğrama ve aile ziyaretlerinden mahrum bırakılmanın yer aldığı ifade edildi.

Bu koşulların tıbbi bakımdan mahrum bırakılmayla birleşmesi sonucunda, aralarında çocukların, yaşlıların, kronik hastaların ve yaralıların da bulunduğu bazı tutukluların sağlık durumlarının ciddi biçimde kötüleştiği belirtilen açıklamada, bazı vakaların organ yetmezliği, kalıcı engellilik, uzuvların kesilmesi ve gözaltı merkezlerinde ölümle sonuçlandığına işaret edildi.

Bakanlık, bu uygulamaların "sistematik ve yaygın" olması nedeniyle, uluslararası ceza hukuku kapsamında savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil edebileceğini vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma İsrail üzerinde "gerçek ve etkili baskı" oluşturması çağrısında bulunarak tıbbi ihmali, işkenceyi ve kötü muameleyi durdurmasını ve tutukluların gecikmeden sağlık hizmetlerine erişmesini sağlamasını talep etti.

Bakanlık ayrıca tutukluların ölüm vakaları ve gözaltı koşulları hakkında bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülmesini, sorumluların hesap vermesini ve gözaltında tutulan tutukluların cenazelerinin ailelerine teslim edilmesini istedi.

Kaynak: AA