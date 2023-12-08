Filistin İnisiyatifi Gönüllüleri İsrail'in İnsan Hakları İhlallerini İçeren Kitabı Postaya Verdi

Filistin İnisiyatifi gönüllüsü gençler tarafından hazırlanan '1948'den Günümüze İsrail'in Uyduğu İnsan Hakları' kitabı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile cumhurbaşkanları ve başbakanlara ulaştırılmak üzere postaya verildi. Kitap, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde basın açıklamasıyla tanıtıldı.

Filistin İnisiyatifi gönüllüsü gençler tarafından 7 dilde hazırlanan "1948'den Günümüze İsrail'in Uyduğu İnsan Hakları" kitabı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ( Aihm ) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile cumhurbaşkanları ve başbakanlara ulaştırılmak üzere postaya verildi.

Sirkeci Postanesi'nin önünde bir araya gelen inisiyatif gönüllüsü bir grup genç, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı okuyan Abdullah Aydın, İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında hukukçular, akademisyenler ve çok sayıda insan hakları aktivistleri ile İsrail'in 1948'den itibaren ihlal ettiği insan haklarını ele alan bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Aydın "İnsan haklarına uymayan hiçbir insan ve devlet olamaz. Bu sebeple araştırmamız gösteriyor ve deklare ediyor ki İsrail bir devlet değil bir terör organizasyonudur." ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi esas alınarak hazırlanan, içindekiler kısmında insan haklarına ilişkin 85 maddenin yer aldığı ancak diğer sayfaları boş olan "1948'den Günümüze İsrail'in Uyduğu İnsan Hakları" kitabının Türkçe, İngilizce, Arapça, İbranice, Fransızca, Rusça ve Almanca hazırlandığını belirten Aydın, "Bu sebeple birçok devlet ve yapıya gönderdiğimiz bu kitabı terör organizasyonu olan İsrail'e göndermeyerek mevcudiyetini reddediyoruz." diye konuştu.

Basın açıklamasından sonra postane binasına giren gruptakiler kitabı başta AİHM ve UCM ile farklı ülkelerin cumhurbaşkanları ve başbakanlarına postalanmak üzere görevlilere teslim etti.