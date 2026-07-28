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Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Mansur'dan Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimcilerin "silahsızlandırılması" çağrısı:

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- "İsrail, Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmaya çalışıyor, bunun nedeni daha fazla baskıyı haklı çıkarmak, ilhakı ve yerinden etmeyi kolaylaştırmak" "Yaklaşan seçimleri kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Filistinlilerin ve hatta İsraillilerin kanı üzerinden seçim kazanımları arıyor"

BİRLEŞMİŞ Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, işgal altındaki Batı Şeria'da son günlerde artan şiddetin İsrail'in ilhak stratejisinin bir parçası olduğunu belirterek, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin "silahsızlandırılması" çağrısı yaptı.

Mansur, Orta Doğu'daki durumu değerlendirmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Filistinlilerin Gazze'de İsrail bombardımanlarında, işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin saldırılarında her gün öldürülmeye devam ettiğine dikkati çeken Mansur, "Hayatlarının hiç önemi yokmuş gibi, harcanabilirmiş gibi öldürülüyorlar ve onları öldürenler hesap verene kadar öldürülmeye devam edecekler." dedi.

Mansur, son günlerde Batı Şeria'da artan olaylar için "İsrail, Batı Şeria'da gerilimi tırmandırmaya çalışıyor, bunun nedeni daha fazla baskıyı haklı çıkarmak, ilhakı ve yerinden etmeyi kolaylaştırmak. ve evet, yaklaşan seçimleri kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Filistinlilerin ve hatta İsraillilerin kanı üzerinden seçim kazanımları arıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllardır, İsrail işgal güçlerinin desteğiyle süren Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin şiddetine karşı uyarıda bulunduklarını kaydeden Mansur, bu şiddetin, İsrail'in bölgede en az Filistinliyi bırakarak en fazla Filistin toprağını ilhak etme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Mansur, "Yerleşimciler tek bir amaçla geldiler: halkı terörize edip kökünden sökmek. Birbiri ardına provokasyonlar, art arda cinayetler bundan. Halkımız bu tekrarlanan saldırılar karşısında uluslararası korumaya hak kazanmıştır." ifadesini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulunun, bu tür bir koruma çağrısında bulunan kararlar aldığını ancak hiçbirinin uygulamaya konulmadığının altını çizen Mansur, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsraillilerin "silahsızlandırılması" gerektiğini belirtti.

Filistin Daimi Temsilcisi Mansur, şunları kaydetti:

"Tekrar ediyorum, halkımızı terörize etmelerini durdurmak için eyleme ihtiyaç var, silahsızlandırılmaları gerekiyor ve İsrail yerleşimcileri işgal güçleri ile birlikte topraklarımızı terk etmeli ve bizi rahat bırakmalı."

Kaynak: AA
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