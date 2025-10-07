Haberler

Filistin İçin Farkındalık Yürüyüşü Düzenlendi

Kars'ın Akyaka ilçesindeki Boyuntaş köyünde, Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliği yapıldı. Öğrenciler, boyadıkları bayraklar ve çizdikleri resimlerle sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Boyuntaş köyünde, "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinliği" gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzası ile 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, tüm okullarda eş zamanlı olarak öğrencilerin katılımıyla yapılan "Filistin ve Gazze temalı farkındalık etkinlikleri" kapsamında Boyuntaş İlk ve Ortaokulu'nda da öğrenciler yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, Filistin farkındalık etkinlikleri kapsamında kendi boyadıkları Filistin bayrakları ve çizdikleri resimlerle köyde sessiz yürüyüş yaptı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, köy halkı destek verdi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
