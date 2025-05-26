Filistin İçin 24 Saatlik Canlı Yayın

TÜRKİYE Basın Federasyonu öncülüğünde 60 gazetecinin katılımıyla, Filistin halkı için 24 saat ortak canlı yayın yapılacak.

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'da başlayacak program, 1 Haziran'da 12.00'de sona erecek. Türkiye Basın Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Filistin'de su yok, ekmek yok, elektrik yok, okul yok. Ambargo, katliam, gözyaşı ve kan dinmiyor. Dünya suskun, insanlık suskun. Ama biz susmayacağız. Çocuklar için, kadınlar için, mazlumlar için, insanlık adına. 31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı'nda 24 saat boyunca Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarıyla ortak canlı yayın ile Filistin'e ses olacağız, insanlığa ses olacağız" denildi.