Gazze'deki hükümet, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ni "acilen" göreve başlamaya çağırdı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne "acil" olarak bölgeye gelerek görevine başlama çağrısında bulundu.

Hükümet Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, devam eden siyasi ve idari gelişmeler ışığında kurumların kesintisiz işlemesi ve temel hizmetlerin sürdürülmesi amacıyla Ulusal Komite'nin görevine başlamasının önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, yetkilerin devri ve ilgili tüm prosedürlerin, vatandaşların ve çalışanların haklarını koruyan profesyonel ve hukuki bir çerçevede yürütülmesine hazır olunduğu belirtilerek, hizmetlerin yüksek verimlilik ve şeffaflıkla sürdürülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Gazze'deki tüm kamu kurumları ve farklı sektörlerdeki çalışanların, kamu yararını gözeten, hizmet seviyesini artıran ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi amaçlayan bir yaklaşımla Ulusal Komite ile işbirliğine hazır olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Filistin topraklarının birliği ile Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasındaki siyasi bütünlüğün korunmasının önemi vurgulanarak, mevcut dönemde ulusal birlik ve iç uyumun güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Hükümetin bu çağrısı, Ulusal Komite'nin henüz Gazze'de fiilen çalışmalarına başlayamaması nedeniyle geldi.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, kuruluşunun ilan edilmesinden bir gün sonra ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den çalışmalarına başlamıştı.

Komite üyelerinin Gazze'ye girişinin, İsrail'in kontrolündeki geçiş noktalarında saha ve güvenlik koordinasyonu gerektirdiği belirtilirken, bugüne kadar gecikmenin nedenlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail tarafı da bugüne kadar konuya dair yorumda bulunmadı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, siyasi olmayan bir yapı olarak Gazze Şeridi'nde günlük sivil hizmetlerin yönetiminden sorumlu bulunuyor. Komite, başkanı Ali Şaas'ın yanı sıra 11 Filistinli ulusal şahsiyetten oluşuyor ve çalışmalarına ocak ayı ortasında Mısır'ın başkenti Kahire'den başladı. Ancak komite henüz Gazze'den fiilen faaliyet yürütmeye başlamadı.