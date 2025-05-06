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Filistin Hükümeti, İsrail'in İnsani Yardım Planını Reddetti

Filistin Hükümeti, İsrail'in İnsani Yardım Planını Reddetti
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Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'de insani yardımların dağıtımına ilişkin önerdiği planı, BM kurumlarını devre dışı bırakmayı amaçlayan bir manevra olarak değerlendirerek reddetti. Hükümet, uluslararası toplumdan Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi için acil harekete geçmesini talep etti.

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki insani yardımların dağıtımına ilişkin önerdiği planı reddettiğini belirterek, bunu Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarını devre dışı bırakmaya yönelik bir manevra olarak değerlendirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre hükümet, İsrail'in kapalı tutmaya devam ettiği sınır kapılarının açılması ve abluka altındaki Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi için uluslararası toplumun acil harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Filistin hükümeti, İsrail'in önerdiği yardım dağıtım planını tamamen reddettiğini ve özellikle Filistinli mültecilere hizmet veren Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ya da ilgili ulusal kurumların rolünü zayıflatmaya yönelik her türlü girişime karşı olduğunu vurguladı.

Hükümet ayrıca, İsrail'in planını reddeden BM ajansları ve insani yardım kuruluşlarının tutumunu takdirle karşıladığını belirterek, daha fazla uluslararası baskıyla yardım koridorlarının açılması gerektiğini yineledi.

Filistin hükümetinin açıklaması, işgal altındaki Filistin topraklarındaki uluslararası insani yardım ekibinin, İsrail'in Gazze'ye yardım ulaştırma planına ilişkin dün yaptığı açıklamaya yanıt olarak geldi.

Söz konusu ekip, yaptığı açıklamada, İsrail'in BM ve insani yardım ortakları tarafından yürütülen mevcut yardım dağıtım sistemini kapatmaya çalıştığını kaydetmişti. Ekipten, "hükümetinin sınır kapılarını yeniden açmayı kabul etmesinin ardından, İsrail ordusunun belirlediği koşullar altında İsrail merkezleri aracılığıyla malzemeleri teslim etmesine yönelik planı" kabul etmesi istendiği aktarılmıştı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in sivilleri gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla saldırılarını sürdürdüğü bölgelere yönlendirme planına ilişkin açıklama yapmış, İsrail'in bu planının "temel insani ilkelere aykırı" olduğunu bildirmişti.

BM ekiplerinin Gazze'de gıda, su, sağlık, beslenme ve koruma gibi kritik malzeme ve hizmetlerin dağıtımını yapmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada "Abluka kaldırılır kaldırılmaz dağıtıma hazır önemli miktarda stokumuz var. Bunun gerçekleşmesi için dünya liderlerini nüfuzlarını kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi tam zamanı." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, İsrail'in planının sivillerin hayatını ve insani yardım çalışmalarını tehlikeye attığı, zorla yerinden edilmeyi de pekiştirdiği kaydedilmişti. Sivilleri gıda yardımı alabilmeleri için çatışma bölgelerine yönlendirme girişiminin "Gazze'nin büyük bölümünün gıdasız kalmaya devam edeceği" anlamına geldiği uyarısında bulunulan açıklamada, bunun bir "baskı taktiği" olarak kullanıldığına işaret edilmişti.

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

UNRWA, 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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