Filistin Hükümeti Gazze'deki Kayıp Kişiler İçin Ulusal Ekip Kurdu

Güncelleme:
Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu kaybolan kişilerin durumunu takip etmek için ulusal bir ekip oluşturdu. Bu adım, adalet sisteminin yeniden işler hale getirilmesi ve kayıpların durumunun belgelenmesi amacı taşıyor.

Filistin hükümeti, 2 yıl boyunca İsrail saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'nde kayıp kişilerin durumunu takip etmekle görevli bir ulusal ekip kurduğunu duyurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin hükümeti, İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkıma uğrayan adli ve kurumsal yapının ardından Gazze'de adalet mekanizmasının yeniden işler hale getirilmesi için acil ihtiyaçları görüşmek üzere toplantı düzenledi.

Toplantıda Adalet Bakanı Şerhabil ez-Zaim, Gazze'deki kayıp kişilerin durumunu takip edecek ulusal ekibin kurulduğunu ve Filistin Devleti'nin Uluslararası Kayıp Kişiler Komitesi'ne resmi olarak katıldığını açıkladı.

Toplantıda Zaim, 8 Ekim 2023'te başlayan ve 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesle sona eren saldırıların Gazze'de adalet sistemi için de büyük engeller meydana getirdiğini anlattı.

Son saldırılar, mahkemelerin, savcılıkların ve noter bürolarının yıkılmasına, 2006 öncesi kağıt arşivlerin kaybolmasına ve dijital sistemlerin çalışamaz hale gelmesine neden oldu.

Bu durum, hukuki hizmetleri neredeyse durma noktasına getirdi ve belge, mülkiyet ile hükümlerin uygulanmasında sorunlar yarattı.

Gazze'ye yönelik soykırımı, 69 binden fazla Filistinlinin ölümüne, yaklaşık 171 bin kişinin yaralanmasına yol açarken, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ını etkileyen büyük bir yıkıma neden oldu.

Filistin hükümetinin ulusal bir ekip kurma yönünde attığı adım, iki yıl süren İsrail'in soykırım savaşının geride bıraktığı 10 binden fazla kayıp kişinin durumunu belgeleme ve takip etme amacını taşıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
