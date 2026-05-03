Filistin Gazeteciler Sendikası: Yıl başından bu yana gazetecilere yönelik 300 suç ve ihlal tespit edildi

Filistin Gazeteciler Sendikası, 2026 yılının başından bu yana Filistinli gazetecilere yönelik yaklaşık 300 suç ve ihlalin kaydedildiğini ve İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımından bu yana hayatını kaybeden gazeteci sayısının 262'ye yükseldiğini duyurdu.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire şehrindeki sendika merkezi önünde düzenlenen eylemde, İsrail'in basın çalışanlarını hedef alması protesto edildi.

Basın çalışanlarına yönelik saldırıların durmasını isteyen eylemciler, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçlardan sorumlu tutulmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Gösteride konuşma yapan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkan Yardımcısı Ömer Nazzal, Filistinli gazetecilerin "istisnai ve benzeri görülmemiş koşullarda çalıştığını" belirtti.

Filistinli gazetecilerin "İsrail'in savaş makinesinin en sert haliyle" muhatap olduğuna dikkati çeken Nazzal, 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilere yönelik 4 binden fazla suç ve ihlalin kayıt altına alındığını söyledi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası Basın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Muhammed el-Lahham ise İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımdan itibaren 261'i Gazze Şeridi'nde olmak üzere toplam 262 gazetecinin, 2026'dan itibaren ise 6 gazetecinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Lahham, 2026'da 10'u doğrudan yaralama, 22'si gözaltı, 120'si alıkoyma ve haber takibinden men edilmenin yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 12 saldırı da dahil olmak üzere Filistinli gazetecilere yönelik 300 suç ve ihlalin yapıldığını açıkladı.

Ekim 2023'ten bu yana toplam ihlal sayısının 3 bin 983'e ulaştığını kaydeden Lahham, bu ihlallerin 1072'sinin 2023'te, 1325'inin 2024'te, 1286'sının 2025'te yapıldığı bilgisini paylaştı.

Lahham, 240 olayda basın ekiplerine doğrudan ateş açıldığını ve 352 olayda ise gaz ve ses bombası kullanıldığını vurgulayarak, darp, ekipmanlara el koyma ve seyahat yasağı gibi uygulamaların da bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, protesto sırasında konuya ilişkin açıklanan raporda, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli gazetecilere yönelik 188 gözaltı vakasının belgelendiği, 187 medya kuruluşu ve ofisi ile gazetecilere ait 140 evin yıkıldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca "gazetecilerin aile üyelerinden 713 kişinin hayatını kaybettiği" ifade edilerek, basın mensuplarına yönelik "hedef alma çemberinin medya çalışanlarının sosyal çevresini de kapsayacak şekilde genişlediğinin" altı çizildi.

Gazetecilerin hedef alınmasının bireysel olmadığı ifade edilen raporda, aksine gazetecilik faaliyetlerinin kısıtlanması ve Filistin davasının anlatılmasının susturulmasını amaçlayan "sistematik bir politikanın" parçası olduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kuruluşlara Filistinli gazeteciler için acil koruma sağlamaları, ihlallerle ilgili bağımsız soruşturmalar açmaları ve faillerin cezasız kalmamasını garanti altına almaları çağrısında bulunuldu.

BM tarafından 1993 yılında alınan kararla 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaya başlandı.