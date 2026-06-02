Filistin: İsrail'in ezanları susturmayı öngören yasa tasarısı "dini savaş" ilanı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşlerinden Sorumlu Başdanışmanı Şeyh Mahmud el-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezanı hoparlörle okumayı yasaklayan yasa tasarısını 'dini savaş' ilanı olarak nitelendirdi. Hebbaş, bu adımın Müslümanlara ve ibadet hürriyetine doğrudan saldırı olduğunu vurguladı.

Hebbaş, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü'nün 1948'te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklayan yasa tasarısının Yasama İşleri Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Kudüs ve 1948 topraklarında ezanı yasaklama girişimlerinin Müslümanlara, İslamiyet'e ve ibadet hürriyetine yapılmış doğrudan bir saldırı olduğunu belirten Hebbaş, bunun İslam'ın kutsal mekanlarına ve ritüellerine karşı dini bir savaş ilanı olduğunu vurguladı.

Hebbaş, ezana yönelik saldırının, İsrail'in, Filistin halkına ve İslamiyet ile Hristiyanlığın kutsal değerlerine karşı izlediği politikaya yön veren nefret ve aşırıcılık halinin bir yansıması olduğunun altını çizdi.

İsrail'in camilere ve dini ritüellere yönelik saldırısının, uluslararası kanunlarla güvence altına alınan ibadet hürriyetinin ihlali olduğunu kaydeden Hebbaş, ezanı yasaklama girişimlerinin "Filistin halkının ulusal ve dini kimliğini yok etmeyi ve topraklarıyla bağını koparmayı" başaramayacağını ifade etti.

İsrail polisi, Haziran 2025'te aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in direktifleri doğrultusunda, 3 camide ezanları susturmak için yaptırım raporu düzenlemişti.

Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü de Aralık 2025'te, 1948'te işgal edilen Filistin topraklarında camilerden ezanın hoparlörle okunmasını yasaklamayı öngören yasa tasarısını Meclise sunmuştu.

Söz konusu tasarının kanunlaşması için Meclisten de geçmesi gerekiyor. Ancak Mecliste tasarının oylamaya sunulacağı tarih henüz kesinleşmedi.

Kaynak: AA / Layan Bsharat
