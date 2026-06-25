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Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, gözaltı baskınlarını yargısız infaz alanına dönüştürdü

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Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in son iki günde Cenin ve Selfit'te düzenlediği baskınlarda 2 Filistinlinin yargısız infaz edildiğini, cenazelere el konulduğunu ve bu uygulamaların sistematik hale geldiğini açıkladı. Cemiyet, BM ve insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in gözaltı baskınlarını "yargısız infaz alanına dönüştürdüğünü" belirterek, son iki günde Cenin ve Selfit'te düzenlenen baskınlarda 2 Filistinlinin yargısız infaz edildiğini bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'de 29 yaşındaki Muhammed Nazım Zayid'i, Selfit'te ise 32 yaşındaki Mustafa Taha Hatib'i evlerine düzenlenen baskınlarda doğrudan ateş açarak öldürdüğü ve her iki kişinin cenazesine de el koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu olayların İsrail'in sistematik olarak uyguladığı "yargısız infaz" politikasının devamı olduğu savunularak, söz konusu uygulamaların özellikle Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasının ardından gözaltı baskınları sırasında belirgin biçimde arttığına işaret edildi.

Filistin Esirler Cemiyeti, son dönemde belgelenen vakalarda bazı Filistinlilerin gözaltına alındıktan sonra öldürüldüğünü gösteren bulgular bulunduğunu, serbest bırakılan bazı cenazelerde kelepçe izlerine rastlandığının iddia edildiğini aktardı.

Açıklamada, uluslararası insan hakları kuruluşları ile Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail'in yargısız infaz ve hukuk dışı öldürme iddiaları nedeniyle hesap vermesini sağlayacak adımlar atılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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