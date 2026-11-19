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Filistin Esirler Cemiyeti, Gazze Şeridi'nden alıkonulan ve kendisine herhangi bir suçlama yöneltilmeyen Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresinin 6 ay daha uzatılmasının "hayatına kastetmek" anlamına geldiğini bildirdi.

İsrail mahkemesi dün, Aralık 2024'te alıkonulmasından bu yana yargılanmaksızın İsrail hapishanesinde tutulan Dr. Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresinin 6 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Ebu Safiyye'nin maruz kaldığı işkence ve ağır cezaevi koşulları dikkate alındığında tutukluluk süresinin uzatılmasının "hayatına kastetme" anlamı taşıdığı vurgulandı.

İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'dan 15'ten fazla doktor ile onlarca sağlık çalışanını alıkoymayı sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, Ebu Safiyye hakkındaki kararın Filistinli sağlık personelini sistematik biçimde hedef alma politikasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail Meclisi tarafından 2002'de kabul edilen ve İsrail vatandaşı olmayan kişilerin (ağırlıklı olarak Gazzelilerin) herhangi bir suçlama yöneltilmeden ve yargılanmadan süresiz alıkonulmasına imkan tanıyan "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında tutulan Filistinlilerin sayısının Ekim 2026 itibarıyla 1419'a ulaştığı aktarıldı.

İşkence, kötü muamele ve aralarında tecavüzün de yer aldığı ağır ihlallere maruz bırakılan bu tutukluların adil yargılanma hakkından da mahrum bırakıldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerinde 100'den fazla tutuklu hayatını kaybetti

İsrail hapishaneleri ve gözaltı merkezlerinde işkence, aç bırakma ve kötü muamele sonucu 100'den fazla tutuklunun yaşamını yitirdiğine dikkati çekilen açıklamada, bunlardan yalnızca 92'sinin kimliğinin açıklandığı, cezaevlerinde çok sayıda Gazzelinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenler arasında Adnan el-Burş, Ziyad Ebu Delv ve İyad Rantisi gibi doktorlar ile ambulans görevlisi Hatim Ebu Reyyan'ın bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, doktorların hedef alınması ve alıkonulmasının Gazze'deki sağlık sistemini çökertmeye yönelik sistematik bir planın parçası olduğu vurgulandı.

Dr. Ebu Safiyye'nin alıkonulma süreci

İsrail askerleri, 27 Aralık 2024'te Kemal Advan Hastanesini basarak Dr. Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi alıkoymuştu.

Ebu Safiyye'nin alıkonulmadan önce yıkıntılar arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü görüntüler, Gazze'de işgale karşı direnişin sembollerinden biri haline gelmişti.

Yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından ağır koşullar altında tutulduğu ve sağlık sorunları yaşadığı bilinen Ebu Safiyye'nin işkenceye ve tıbbi ihmale maruz bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

İsrail'deki Beerşeba Bölge Mahkemesi de 28 Nisan'da Ebu Safiyye'nin "Yasa Dışı Muharipler Yasası" kapsamında, herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutukluluk süresinin uzatılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA