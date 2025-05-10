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Filistin'e Destek Veren Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı

Filistin'e Destek Veren Türk Öğrenci Rümeysa Öztürk Serbest Bırakıldı
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Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı. Komşuları, Öztürk'ü desteklemek amacıyla evinin önüne çiçekler ve notlar bıraktı.

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 haftadır gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün komşuları, Massachusetts eyaletinin Somerville kentindeki evinin önüne çiçekler ve destek mesajları bırakarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD'de Filistin'e destek verdiği için gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk, Somerville'deki evine dönüyor.

9 Mayıs'ta serbest bırakılan Öztürk, şu an 45 gün gözaltında tutulduğu Louisiana eyaletinden Massachusetts'in Boston kentine uçakla geliyor.

Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle 6 hafta gözaltında tutulmasının ardından serbest kalan Öztürk'ün komşuları, geçmiş olsun dileklerini iletmek için evinin önüne çiçekler, çeşitli görseller ve notlar bıraktı.

Notlarda, adalet vurgusu yapılarak Rümeysa'nın "özgürlüğünün" verilmesi istendi.

Andy isimli komşusu, Öztürk'ün serbest bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eşim ve ben Rümeysa'nın serbest bırakılmasından, adaletin yerini bulmasından ve evine dönecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Hepimiz güçlü kalmalı ve hala tutuklu olanların da serbest bırakılması için çalışmalıyız." dedi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli altı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını kaydetmişti.

ABD Vermont Federal Bölge Yargıcı William Sessions, Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
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