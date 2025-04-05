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Filistin'e Destek Verdigi Gerekçesiyle Gözaltına Alınan Türk Öğrencinin Yargı Süreci Başlıyor

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Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün, Filistin’e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Öztürk’ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini belirtirken, mahkeme sürecinde Öztürk’ün sınır dışı edilmesi durduruldu.

NEW ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporunda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Öztürk'ün mahkemesi için seçenekler arasındaki en uygun yerin Vermont olduğunu ifade eden Casper raporunda, Türk öğrencinin gözaltına alındığı ve avukatlarının vakit kaybetmeden mahkemeye başvurduğu 25 Mart gecesi boyunca Vermont'ta tutulmasını gerekçe gösterdi.

Casper ayrıca raporunda, Öztürk'ün avukatlarının, müvekkillerinin nerede olduğunu öğrenemedikleri için dilekçelerini Massachusetts mahkemesine sunmaları nedeniyle suçlanamayacakları görüşüne yer verdi.

Yargıç Denise Casper, 25 Mart gecesi dilekçenin kendisine ulaşmasının ardından, Öztürk'ün Massachusetts dışına haber verilmeden taşınmasını engelleyen bir emir yayınlamış, birkaç gün sonra ise hükümetin yargı yetkisi sorunlarını değerlendirirken, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini yasaklayan ikinci bir emir açıklamıştı.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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