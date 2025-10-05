Filistin'e Destek İçin Ayasofya'da Namaz ve Tekne Gösterisi
FİLİSTİN'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için ' Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Eminönü meydanına yürüyor. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel