Filistin'e Destek İçin Ayasofya'da Namaz ve Tekne Gösterisi

Filistin'e Destek İçin Ayasofya'da Namaz ve Tekne Gösterisi
Filistin'in özgürlüğü için 'Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, 'Özgürlüğe Yürüyoruz' sloganıyla yürüyüşe geçerken, İstanbul Boğazı'nda Filistin bayraklı teknelerin de katıldığı bir gösteri düzenlendi.

FİLİSTİN'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek için ' Filistin'e Destek Platformu' öncülüğünde Ayasofya Camii önünde öğle namazı kılan grup, "Özgürlüğe Yürüyoruz" sloganıyla Eminönü meydanına yürüyor. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda bir araya gelen Filistin bayraklı tekneler de Eminönü açıklarına doğru hareket ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
