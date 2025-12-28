Filistin Davaları İnisiyatifinden "Palestine Action" grubu aktivistlerine destek

Filistin Davaları İnisiyatifi üyeleri, İngiltere'de Filistin'e destek eylemlerinde tutuklanan ve cezaevinde açlık grevinde bulunan "Palestine Action" grubu aktivistlerine yönelik yasakların kaldırılması ve serbest bırakılmaları çağrısında bulundu.

Beyoğlu'ndaki İngiltere Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen grup üyeleri, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Gülşah Eldemir, 7 Ekim'den beri Gazze'nin modern dünyanın gözleri önünde sistematik bir imhaya maruz bırakıldığını söyledi.

İngiltere'nin İsrail ile ilişkisini sadece diplomatik destekle sınırlı tutmayıp askeri, akademik ve ekonomik destek de verdiğini belirten Eldemir, Filistin yanlısı "Palestine Action" grubunun da İngiltere'de faaliyet gösteren ve İsrail'le doğrudan ilişkisi olan kurumları meşru çerçevede hedef aldığını aktardı.

Eldemir, İngiltere'de terör listesine alınan "Palestine Action" hareketince yapılan eylemlerde Filistin'e destek verenlerin gözaltına alındığını anımsatarak, meşru eylemler yapan Filistin dostlarının en demokratik haklarından mahrum bırakıldığını dile getirdi.

Aktivistlerin 16 aydır cezaevinde bulunduğunu, bunun hukuki bir tedbir olmaktan çıkıp, fiili bir infaza ve peşin bir cezalandırmaya dönüştüğünü belirten Eldemir, şöyle devam etti:

"Aktivistler Filistin'le dayanıştıkları için cezalandırılan ve mahkumiyet altında tutulan siyasi rehinelerdir. Bu hukuksuz tutukluluk süreci ve cezaevindeki ağır tecrit koşulları karşısında, Filton24 üyeleri fiili bir direniş süreci başlatmıştır. Kasım 2025 itibarıyla aktivistler, maruz kaldıkları siyasi baskıyı ve terörist yaftasını protesto etmek amacıyla süresiz açlık grevine girmiştir. Güncel olarak açlık grevinde bulunan yoldaşlarımızın sayısının 30 olduğu düşünülmektedir. Açlık eylemleri, şahsi özgürlük talebinin ötesinde, İngiltere'nin soykırım suçuna iştirakine karşı mahpuslardan yükselen intifada çağrısı niteliği taşımaktadır."

Cezaevindeki tutuklulardan bazılarının sağlık durumunun kritik aşamaya geldiğini ve bunların hastaneye sevk edildiğini aktaran Gülşah Eldemir, cezaevinde yaşanacak her türlü olumsuzluktan ve can kaybından doğrudan İngiltere hükümetinin sorumlu olduğunu söyledi.

Eldemir, Palestine Action'a yönelik yasakların kaldırılması, tutukluların adil yargılanma ve serbest bırakılma haklarının sağlanması, ifade ve protesto özgürlüğünün korunması yönündeki taleplerin karşılanması çağrısında bulundu.