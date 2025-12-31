Filistin: İsrail'in uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal etme kararı zorbalıktır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren 37 uluslararası sivil toplum kuruluşunun (STK) ruhsatlarını iptal etme kararını "hukuka aykırı" ve "zorbalık" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in uluslararası STK'ların çalışma izinlerini iptal kararının uluslararası hukuk ve teamüllerin açıkça ihlali olduğu belirtildi.

Uluslararası kuruluşların Filistin halkına insani yardım, sağlık ve çevresel faaliyetlerde destek sağladığına dikkati çekilerek, İsrail'in, bu kuruluşların faaliyetlerini iptal etme gerekçelerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Filistin yönetiminin, insani standartlara uygun şekilde çalışan uluslararası kuruluşların faaliyetlerinden memnun olduğu aktarılırken, İsrail'in söz konusu kuruluşların çalışmalarını durdurması "hukuka aykırı" ve "zorbalık" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliğinin bulunmadığına dikkati çekilerek, uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan yardımın kesilmesinin; soykırıma maruz kalan Gazze'de ve saldırıların arttığı Batı Şeria'daki mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilere karşı bir silah olarak kullanıldığı vurgulandı.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni yasal düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.