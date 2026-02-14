Haberler

Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan'dan Almanya ve Finlandiya'ya Filistin'i tanıma çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Münih Güvenlik Konferansı'nda Almanya ve Finlandiya'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu. Ağabekyan, tanımanın uluslararası düzeni güçlendireceğini ve iki devletli çözüm vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Almanya ve Finlandiya'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Ağabekyan, konferans marjında çeşitli ülkelerin yetkilileri ve temsilcileriyle de temaslarda bulundu, bu görüşmelerde işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İkili görüşmelerde Ağabekyan, Filistin Devleti'nin tanınmasının uluslararası düzeni güçlendireceğini, iki devletli çözüm vizyonunun (Filistin ve İsrail) hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını, adil ve kalıcı barışın tesisini destekleyeceğini belirterek, Berlin ve Helsinki yönetimlerine tanıma çağrısı yaptı.

Filistin Devleti, Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden 160'ı tarafından resmen tanınıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Singo'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Maç sonu taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız

Bakan Gürlek canlı yayında duyurdu: Soruşturma genişliyor
En-Nesyri, Arabistan kariyerine çok hızlı başladı

Yeni takımında neler yapıyor neler
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi