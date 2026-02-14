Filistin Dışişleri Bakanı Ağabekyan'dan Almanya ve Finlandiya'ya Filistin'i tanıma çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan, Almanya ve Finlandiya'ya Filistin Devleti'ni tanıma çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Ağabekyan, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Reem Alabali-Radovan ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Ağabekyan, konferans marjında çeşitli ülkelerin yetkilileri ve temsilcileriyle de temaslarda bulundu, bu görüşmelerde işgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

İkili görüşmelerde Ağabekyan, Filistin Devleti'nin tanınmasının uluslararası düzeni güçlendireceğini, iki devletli çözüm vizyonunun (Filistin ve İsrail) hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını, adil ve kalıcı barışın tesisini destekleyeceğini belirterek, Berlin ve Helsinki yönetimlerine tanıma çağrısı yaptı.

Filistin Devleti, Birleşmiş Milletlere üye 193 ülkeden 160'ı tarafından resmen tanınıyor.