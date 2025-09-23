Haberler

Filistin Devleti'ne 6 Ülkeden Tanıma

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın Filistin Devleti'ni tanımasının adil barış yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasının "adil ve kalıcı barışa giden yolda önemli ve gerekli bir adım" olduğunu belirtti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas yaptığı açıklamada, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra'nın bağımsız ve egemen Filistin Devleti'ni resmen tanımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Abbas, "Bu tanımalar, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak, adil ve kalıcı barışın sağlanması yolunda önemli ve gerekli bir adımı teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

"Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgürlüğüne kavuşma ve bağımsızlığını gerçekleştirme hakkının bu şekilde tanınması, iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünü açacağına" işaret eden Abbas, böylece Filistin Devleti'nin İsrail'in yanında "güvenli, barış ve iyi komşuluk içinde yaşayacağını" kaydetti.

Abbas, "Bugün önceliğimiz, ateşkesin sağlanması, yardımların (Gazze Şeridi'ne) ulaştırılması, tüm (İsrailli) rehinelerin ve (Filistinli) esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in bölgeden tamamen çekilmesi, Filistin Devleti'nin tüm sorumluluklarını üstlenmesi, iyileşme ve yeniden imar sürecine gidilmesi ve (Batı Şeria'da) yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimci (Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler) terörünün durdurulmasıdır." dedi.

Filistin Devlet Başkanı ayrıca, "Filistin Devleti'nin taahhüt ettiği tüm yükümlülükleri ve reformları yerine getireceğini" yineledi.

Fransa, Belçika, Lüksemburg, Malta, Monako ve Andorra dün Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
Plajda mide bulandıran görüntüler! Şezlongda otururken tuvaletini yaptı

Rezilliği yetmiyormuş gibi bir de kayda aldı! Mide bulandıran anlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç

Yeni doğan bebeğin bıngıldağına basan doktorun gördüğü manzara korkunç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.