Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Iştiyye, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını değerlendirdi Açıklaması

Filistin Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi ve eski Başbakanı Muhammed Iştiyye, herhangi bir ülkenin İsrail'i cezalandırmak istemesi halinde yaptırım uygulayabileceğini ve İsrail ile ticareti kesebileceğini bildirdi.

Iştiyye, İsviçre temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle bir araya geldi.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve diğer yetkililerle olumlu görüşmeler yaptığını belirten Iştiyye, muhataplarına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın mesajını ilettiğini söyledi.

İsviçre'nin önemli ve kritik bir aktör olduğuna işaret eden Iştiyye, İsviçreli yetkililere de resmi olarak Filistin Devleti'ni tanıması çağrısında bulunduğunu söyledi.

Iştiyye, İsviçre'de bu konuya ilişkin çalışmaların yürütüldüğünü kaydederek, İsviçre'de gelecekte Filistin Devleti'ni tanıma kararıyla ilgili bir referandum yapılabileceğinin altını çizdi.

Gazze'de ateşkesin sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Iştiyye, bunun sürdürülebilir olmasını umut ettiklerini söyledi.

Iştiyye, "Durum hala hassas ve Gazze'ye gıda yardımı henüz tam olarak ulaştırılmadı. Gazze'ye tüm giriş ve çıkışlar henüz açılmadı, kısmen açıldı." dedi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın imzalanmasının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu dile getiren Iştiyye, ancak anlaşmanın Filistinlilerin acılarına tam bir çözüm sağlamadığını ifade etti.

Iştiyye, anlaşmanın birinci aşamasından ikinci aşamaya geçişin Gazze'ye tüm giriş noktalarının açılmasını ve gıda dağıtımını içermesini beklediklerini belirterek, "Gazze girişlerinde beklerken bazı gıda paketlerinin son kullanma tarihinin geçtiğini görmek çok üzücü." diye konuştu.

Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze'nin yeniden inşası için konferans düzenleneceğini söyleyen Iştiyye, BM'nin, Gazze'nin yeniden inşası için 70 milyar dolar civarında kaynağa ihtiyaç olduğunu açıkladığını ancak bunun daha fazla olacağını belirtti.

"Herhangi bir ülke İsrail'i cezalandırmak istiyorsa İsrail'e yaptırım uygulayabilir"

Iştiyye, "Şu anda bizim için asıl mesele, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin Haziran 1967'den bu yana Filistin topraklarında devam eden İsrail işgalini sona erdirmek için bir yol haritası ortaya koymamış olması. Ne yazık ki herhangi bir yol haritası veya siyasi ufuk yok." ifadelerini kullandı.

Son dönemde bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıma kararlarının önemine işaret eden Iştiyye, bunun İsrail'i cezalandırma olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Iştiyye, "Herhangi bir ülke İsrail'i cezalandırmak istiyorsa İsrail'e yaptırım uygulayabilir, İsrail ile ticareti kesebilir fakat Filistin'i tanımak bir haktır, belki de gecikmiş bir haktır. Birçok ülke, siyasi tutumlarıyla tam bir uyum içinde Filistin'i tanıdı. İki devlete inananlar bir devleti tanıdı ve şimdi diğerini de tanıdı." ifadelerini kullandı.

Filistin Devleti'ni tanıyan 159 ülke olduğunu söyleyen Iştiyye, hala birçok ülkenin bu yönde karar alabileceğine ve bu konudaki temaslarına vurgu yaptı.

AA muhabirinin, "İsrail ateşkese rağmen Filistinlileri hedef almaya devam ediyor. İsrail'in bu adımları anlaşmanın geleceğini tehlikeye atıyor mu? Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Iştiyye, İsrail'in sadece yıkılan evlerine ulaşmaya çalışan 7 Filistinliyi, ateşkese rağmen öldürdüğünü kaydetti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de ateşkes anlaşmasını mümkün kılmak için çok çaba harcadı"

Iştiyye, İsrail'in, ilk aşamanın ardından anlaşmayı bozmasından endişe duyduğunu belirterek, "Elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil garantörlere ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de (ateşkes anlaşması) bunu mümkün kılmak için çok çaba harcadı, ne yaptığını biliyoruz. Açıkçası, İsrail ile deneyimimiz pek de iyi değil. İsrail sürekli anlaşmaları bozuyor ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümetini sürdürmesi ve korumak için anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeyebilir." diye konuştu.

İkinci aşamanın İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesiyle ilgili olduğunun altını çizen Iştiyye, Beyaz Saray tarafından anlaşmaya ilişkin yayımlanan haritanın son satırında "tampon bölge" yazdığını aktardı.

Iştiyye, şunları kaydetti:

"Tampon bölgelerle ilgili deneyimimiz var, bu İsrail'in tampon bölgeye dahil olacağı anlamına geliyor. Umarım olmaz çünkü 1949'da Gazze 550 kilometrekareydi, İsrail'in kurulmasıyla Filistin'in bir parçasıydı. Mısır ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasında Gazze'nin büyüklüğü 550 kilometrekareydi. 200 kilometrekarelik bir alan tampon bölge olarak oluşturuldu ve daha sonra İsrail tampon bölgeye dahil oldu ve burası İsrail'e bağlandı. Yani 7 Ekim'de Gazze, Beyaz Saray tarafından yayımlanan haritaya göre 364 kilometrekareydi. Son satırda tampon bölge yazıyor. Bu tampon bölgenin büyüklüğünü hesapladım yaklaşık 80 kilometrekare. Bu, Gazze'nin büyüklüğünün 80 kilometrekare daha küçüleceği anlamına geliyor. İsraillilere pek güvenmiyoruz ama şimdi anlaşmayı garanti eden ülkeler var."