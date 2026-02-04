Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh, Türk Büyükelçi Çobanoğlu ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi İsmail Çobanoğlu ile Filistin davasına ilişkin siyasi ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Şeyh'in ofisinden yapılan açıklamada, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı'nın Büyükelçi Çobanoğlu'nu Ramallah'taki ofisinde kabul ettiği bildirildi.

Görüşmede, Filistin topraklarındaki gelişmeler, İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü abluka ve ateşkes ihlalleri başta olmak üzere Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş sürecine ilişkin sınamalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şeyh ve Çobanoğlu, Gazze ablukasının ve bölge halkına insani yardım sevkiyatına yönelik engellerin bir an önce kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh ile Büyükelçi Çobanoğlu, İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da Filistin halkını ve topraklarını hedef alan sistematik ihlallerine ve yasa dışı yerleşimcilerin saldırılarına da son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şeyh, Filistin halkına verdiği destekten ve insani krizi hafifletmek için gösterdiği çabalardan ötürü Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Büyükelçi Çobanoğlu da Türkiye'nin Filistin davasına güçlü desteğini ve Filistin halkının meşru haklarının savunulması hususundaki kararlılığını yineledi.

Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti.

Ateşkes kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınan İsrail, Gazze'de sık sık sivil can kaybına yol açan saldırılar düzenliyor ve bölgeye yeterli miktarda insani yardım girişini engellemeyi sürdürüyor.