Filistin Devlet Başkanı Yardımcısından, Somaliland'ın Kudüs'te sözde İsrail Büyükelçiliği açmasına tepki Açıklaması

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland'ın Kudüs'te sözde büyükelçilik açmasını, Filistin hukukuna bir saldırı olarak değerlendirdi.

Şeyh, Somaliland'ın, sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmasına tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin açılmasının, "uluslararası meşruiyet ve hukuk ile Arap ve İslam zirvelerinde alınan kararlarla çelişen provokatif bir uygulama" olduğunu kaydeden Şeyh, bu gelişmeyi Arap, İslam ve uluslararası toplumun ortak tutumuyla bağdaşmayan bir tavır olduğunu ifade etti.

Büyükelçiliğin açılmasının "Filistin halkının meşru ulusal haklarına bir saldırı" olduğunu belirten Filistin Devlet Başkan Yardımcısı, Somali ile tam dayanışma içinde olduklarını; ülkenin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklerini bir kez daha vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1980 yılında kabul ettiği 476 ve 478 sayılı kararlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik uygulamalarının geçersiz ve hukuka aykırı olduğunu hükme bağlıyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve İsrail tarafından tanınan Somaliland, pazartesi günü sözde İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'te açmıştı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirrahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti.