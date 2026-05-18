Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in UNRWA'nın Kudüs'teki merkezine el koyma planını kınadı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA merkezini askeri ve güvenlik tesislerine dönüştürme planını kınayarak, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve Filistin halkının haklarına saldırı olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail makamlarının, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki merkezinin yerine askeri ve güvenlik tesisleri kurulmasını öngören planı onaylamasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu plan kapsamında UNRWA merkezinin yerine "müze" adı altında İsrail askeri ve güvenlik tesisleri kurulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kararın yalnızca işgal altındaki Doğu Kudüs'teki mevcut durumu değil, aynı zamanda BM kurumlarının işgal altındaki topraklardaki çalışmalarını düzenleyen hukuki temelleri ve dokunulmazlıklarını da doğrudan hedef alan tehlikeli bir emsal oluşturduğu ifade edildi.

UNRWA'nın BM Genel Kurulu kararıyla kurulduğu hatırlatılan açıklamada, ajansın varlığını hedef alan veya merkezlerinin hukuki statüsünü değiştirmeyi amaçlayan girişimlerin Filistin halkının devredilemez haklarına ve uluslararası toplumun iradesine saldırı niteliği taşıdığı kaydedildi.

Bakanlığı açıklamasında, bu adımın çatışma ve işgal bölgelerinde faaliyet gösteren uluslararası kurumların hukuki korumasını zayıflatacağı uyarısında bulunulurken, İsrail'in Doğu Kudüs'te BM merkezleri dahil hukuki statüyü değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulamalarının geçersiz olduğu vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi kararları, BM Genel Kurulu kararları ve Uluslararası Adalet Divanının danışma görüşüne göre İsrail'in Kudüs üzerinde egemenliğinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı ilhak ve yerleşim politikalarının gayrimeşru olduğu ifade edildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, BM ve üye ülkelere İsrail'i uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle hesap vermeye zorlayacak etkili adımlar atma çağrısında bulunulurken, ayrıca, Filistin halkının başta geri dönüş, tazminat ve kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere temel haklarının uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla güvence altında olduğunu ve İsrail uygulamalarıyla ortadan kaldırılamayacağını vurgulandı.

İsrail Meclisi, Ekim 2024'te bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023 olaylarına karıştığı iddiasıyla Ajansın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklayan düzenlemeyi kabul etmişti.

Tel Aviv yönetiminin UNRWA'nın yasaklanmasına ilişkin kararı 30 Ocak 2025'te yürürlüğe girerken, BM çalışanları işgal altındaki Doğu Kudüs'ü terk etmişti.

İsrail askerleri, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan merkezini 20 Ocak 2026'da yıkmaya başlamıştı.

UNRWA'nın faaliyetlerinin durması, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mültecinin yaşamını olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
