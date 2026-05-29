Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu İsrail'in Gazze'de işlediği suçları durdurmaya çağırdı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, ateşkes sonrası 1000'den fazla Filistinlinin öldüğünü, insani yardımların engellendiğini ve Netanyahu'nun işgal planlarının kınandığını duyurdu. Uluslararası topluma hesap verebilirlik ve koruma çağrısı yapıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği suçların durdurulması, hesap verebilirlik mekanizmalarının işletilmesi ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve ateşkese ilişkin anlaşma ve mutabakatların "açık ihlali" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ateşkes ilanından bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 1000'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, binlercesinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in sivilleri, altyapıyı ve barınma merkezlerini hedef almayı sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin, "sınır kapılarının kapalı tutulması, insani yardımların girişinin kısıtlanması ve yardımların yeterli ve düzenli şekilde ulaştırılmasının engellenmesi nedeniyle daha da ağırlaştığı" uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırıların genişletilmesi ve bölgenin yaklaşık yüzde 70'i üzerinde İsrail kontrolü kurulmasına ilişkin açıklamaları kınandı.

Netanyahu'nun bu adımının, Filistin Devleti'nin kurulmasına giden yolları kapattığı belirtilerek başta ABD olmak üzere arabulucu ve garantör ülkelere İsrail'in suçlarını durdurmak için derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca barınma, sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın sürdürülebilir şekilde ulaştırılması, saldırıların durdurulması ve Filistin halkı için uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İsrail ordusuna Gazze Şeridi'nde işgal ettikleri alanların yüzde 70'e çıkarılması talimatını verdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
