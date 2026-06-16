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Filistin'den İsrail'in El Halil Anlaşması'nı fesih kararının, kentin hukuki statüsüne zarar verdiği uyarısı

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Filistin yönetimi, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in El Halil Anlaşması'nı feshetme kararını kentin hukuki statüsüne zarar veren tehlikeli bir adım olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.

Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşmasını iptal etme kararını, "kentin hukuki statüsüne zarar verme adımı" şeklinde değerlendirdi.

Filistin yönetimi adına yapılan açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentine ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "sağcı işgal hükümetinin bakanlarından biri tarafından açıklanan Harem-i İbrahim bölgesiyle ilgili El Halil Anlaşmasının iptali ve El Halil belediyesinin bu bölgedeki özel yetkililerinin alınması adımını tehlikesine" karşı uyarıda bulundu.

1997'de imzalanan El Halil Anlaşması kapsamında kentte yürürlükte olan düzenlemelere atıfta bulunulan açıklamada, "anlaşmanın iptalinin El Halil kentinin siyasi ve hukuki statüsüne, ayrıca kentle ilgili imzalanmış ikili anlaşmalara zarar verdiği" vurgulandı.

İsrail'in açıkladığı tek taraflı adımların "kabul edilemez, kınanması gereken ve Tel Aviv'le daha önce imzalanan anlaşmalara; uluslararası meşruiyete ve işgal altındaki Filistin topraklarında mevcut statüye müdahale edilmesini yasaklayan uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Filistin yönetimi, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumu, İsrail'i "son derece tehlikeli" bu adımdan vazgeçirmeye ve ivedilikle duruma müdahale etmeye çağırdı.

Söz konusu kararın siyasi süreç, iki devletli çözüm ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar üzerinde doğurabileceği sonuçlar konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini duyurmuştu.

Kentin ilhakına ilişkin attıkları adımın "tarihi bir düzeltme" olduğunu savunan Smotrich, konuşmasında, "Oslo Anlaşmaları'nın en saçma protokollerinden biri yıllardır yürürlükteydi. Bu protokol uyarınca Yahudi topluluğuna ve kutsal mekanlara ilişkin yetkiler El-Halil Belediyesine bağlıydı. Dün buna bir son verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camisi dahil, kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasbederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
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